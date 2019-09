LIVE | Linssen denkt razendsnel te scoren, maar goal wordt afgekeurd

live LIVE | Wat kan PEC tegen de ‘Europese top-waardige’ PS­V-aan­val?

10:00 In 2017 en 2018 nam PSV de volle buit mee terug naar Eindhoven door in blessuretijd het winnende doelpunt te maken. Slaagt PEC Zwolle erin om dat dit jaar te voorkomen? De wedstrijd in de Overijsselse hoofdstad begint om 14.30 uur en is hier live te volgen!