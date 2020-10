LIVE | Madueke krijgt eerste grote kans voor PSV, nog geen goals op Cyprus

Video & podcast Advocaat: ‘Berghuis heeft corona gehad, dat heeft iets met hem gedaan’

28 oktober Dick Advocaat laat morgen in de Kuip Eric Botteghin opdraven als vervanger van de geschorste Marcos Senesi. De Braziliaan vormt in het Europa League-duel met Wolfsberger AC in Rotterdam een centraal duo met de Servier Uros Spajic.