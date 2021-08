LIVE | Madueke zet PSV al snel op voorsprong, Berghuis raakt de lat en goal Haller afgekeurd

Alleen in het hoofd van trainer Art Langeler is de basisforma­tie van PEC Zwolle al duidelijk

1 augustus Nee, PEC-trainer Art Langeler was niet tevreden over de prestaties van zijn aanvallers tegen SC Heerenveen (0-2). Te weinig gecreëerde kansen, te weinig rendement. Maar het grote vraagteken is nog steeds hoe het defensieve blok voor de Zwolse verdediging wordt gevormd, en dat twee weken voor de start van de eredivisie. Het antwoord zit in het hoofd van Langeler.