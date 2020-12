LIVE | Mahi en Hoogma missen grote kans op openingsgoal Utrecht

Na eerdere positieve test aanvoerder Veldmate blijft rest van selectie GA Eagles coronavrij

17:39 Trainer Kees van Wonderen kan opgelucht ademhalen. Zijn selectie bij Go Ahead Eagles is zaterdagmiddag niet verder uitgedund in de aanloop naar het duel van zondagavond (20.00 uur) tegen Roda JC.