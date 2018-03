LIVE: Van Dijk maakt kort voor rust derde goal Oranje

910 Likes, 15 Comments - Ruud Gullit (@ruudgullitofficial_) on Instagram: "Getting ready for #porned @veronicatv"

De eerste Nederlandse en Portugese fans zijn inmiddels gesignaleerd in het Stade de Genève in Zwitserland. Over een halfuur trappen we af, de spelers zijn inmiddels op het veld voor hun warming-up.

De volksliederen hebben geklonken, we kunnen beginnen. Ook Cristiano Ronaldo lijkt er klaar voor. Lukt het de verdedigers van Oranje om hem vanavond van scoren af te houden? De 33-jarige sterspeler van Real Madrid scoorde al 81 keer in 148 interlands voor Portugal. Afgelopen vrijdag scoorde hij in de blessuretijd weer twee keer in de oefeninterland tegen Egypte (2-1 winst). Ferenc Puskas is met 84 doelpunten voor Hongarije de all-time topscorer voor een Europees land. Daar is Ronaldo dus nog maar drie goals van verwijderd. Ali Daei maakte liefst 109 goals in 149 interlands voor Iran, een wereldrecord.

Het Nederlands elftal oefent vanavond voor de tweede keer onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Na de nederlaag van vrijdag tegen Engeland (0-1), is Europees kampioen Portugal vanaf 20.30 uur de tegenstander in Genève.



Als de schijnt niet bedriegt, dan houdt Koeman vast aan een systeem met drie centrumverdedigers en twee opkomende backs. Op basis van de afsluitende training gunt hij wel zes of zeven andere spelers de kans.



Koeman wil dat het Nederlands elftal realistisch en compact speelt. Maar hij hoopt wel dat Oranje minder balverlies lijdt en meer voor het vijandelijk doel komt dan vrijdag tegen Engeland.



Het oefenduel in Stade de Genève is stijf uitverkocht met een kleine dertigduizend in Zwitserland woonachtige Portugezen. Zij hopen allemaal dat Cristiano Ronaldo zo veel mogelijk speeltijd krijgt. De vijfvoudig beste voetballer van de wereld scoorde vrijdag al tweemaal voor zijn land in een oefenduel met Egypte in Zürich (2-1).