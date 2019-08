LIVE | Mitroglou heeft eerste goal te pakken, PSV rolt Apollon in 6 minuten op

Leeuwinnen: van 60.000 naar 2.000 toeschou­wers

16:10 Na het zilver op het WK komen de voetbalsters van Oranje weer even in een andere wereld terecht. In en tegen Estland begint morgenavond om 18.00 uur de kwalificatie voor het EK 2021 in Engeland. Niet voor 60.000 toeschouwers, maar voor pakweg 2000.