LIVE | Mlapa maakt zijn hattrick vol

Doan maakt duizendste eredivisie­goal van dit seizoen, meeste aantal goals sinds 1998

16:08 Ritsu Doan heeft het duizendste doelpunt van dit seizoen in de eredivisie gemaakt. De Japanse smaakmaker van FC Groningen tekende in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard kort na rust voor de 2-0. Dat was de zeventiende treffer van de middag en daarmee nummer 1000 van het hele seizoen, meldde databureau Gracenote.