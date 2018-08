LIVE | NAC al vroeg op achterstand tegen Excelsior

Groningen pakt eerste punten na zuinige zege op De Graafschap

20:30 Na twee nederlagen op rij heeft FC Groningen de eerste overwinning in de eredivisie te pakken. De noorderlingen versloegen De Graafschap in Doetinchem met 1-0. Daarmee is de druk op de nieuwe trainer Danny Buijs, die als hoofdcoach debuteert op het hoogste niveau, een beetje afgenomen. Debutant Michael Breij maakte in de 44e minuut het doelpunt.