LIVE | NAC met vertrouwde opstelling tegen Volendam in eerste ronde play-offs

Wie vergezelt Cambuur en Go Ahead naar de eredivisie? Dit is het schema van de play-offs

13 mei De Graafschap liep rechtstreekse promotie naar de eredivisie woensdagavond mis. De club uit Doetinchem krijgt in de play-offs echter nog een herkansing. Net als Almere City, NAC, Volendam, NEC en Roda JC. Wie vergezelt Cambuur en Go Ahead Eagles straks naar het hoogste niveau? Of blijft het aantal promovendi dit jaar beperkt tot twee?