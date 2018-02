LIVE: NAC ontsnapt bij knal Faik op de paal

Nigel Bertrams keert terug onder de lat bij NAC Breda, dat een uitwedstrijd speelt tegen Excelsior. De doelman zat een schorsing van zes duels uit na zijn rode kaart die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen FC Twente op 12 december. Bertrams haalde in de slotfase van dat duel de doorgebroken Luciano Slagveer hard tegen de grond.



Bertrams neemt de plaats in van Mark Birighitti. De zwaar bekritiseerde Australiër had afgelopen woensdag juist een uitstekende wedstrijd gekeept na een aantal mindere optredens. NAC-trainer Stijn Vreven was het seizoen begonnen met Andries Noppert als doelman. Na enkele duels moest hij zijn plek afstaan aan de aangetrokken Birighitti. Die werd weer afgelost door Bertrams tot hij tegen FC Twente in de fout ging.