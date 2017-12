LIVE: NAC probeert in slotfase blunder El Allouchi ongedaan te maken

Een vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied levert niets op voor NAC. In tweede instantie is Mounir El Allouchi echter gevaarlijk en schiet rakelings over!

NAC zat goed in de wedstrijd, maar El Allouchi leidt cruciaal balverlies en stelt Heerenveen in staat om uit het niets te scoren. Onnodig .

Ondertussen is Ambrose vervangen voor Enevoldsen en de Deen schiet in kansrijke positie net naast.

De laatste editie van Heerenveen - NAC eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. In 2015 pakte NAC in strijd tegen degradatie één punt.

De laatste keer dat NAC in de eredivisie won in het Abe Lenstra Stadion was in 2004. Henk Vos maakte destijds, na een 3-1 achterstand, de winnende treffer: 3-4.