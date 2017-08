LIVE: NAC - PSV

Twen­te-aan­voer­der niet in paniek na tweede verlies op rij

19 augustus Hij ontsnapte in de slotfase aan rood, beaamde ook Stefan Thesker. Het was het enige meevallertje voor de aanvoerder van FC Twente. ,,Maar we verdienden ook niet om te winnen", oordeelde de 26-jarige verdediger na de 2-1 thuisnederlaag tegen VVV-Venlo.