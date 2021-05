LIVE | NAC trapt af tegen Volendam in eerste ronde play-offs

VIDEO De laatste uren van een histori­sche en krankzinni­ge avond: tot tranen geroerd GA Eagles in extase

14 mei Deventer explodeert na miraculeus slot van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Een groot feest met een lach en een traan op een bizarre voetbalavond. Hoe beleefde Go Ahead Eagles dat laatste uur in stadion Woudestein?