NAC vecht zich naar eerste zege: 2-1

NAC heeft de eerste zege van het seizoen eindelijk op zak. In Breda werd FC Groningen met 2-1 verslagen. Na een afwachtende eerste helft kwam de wedstrijd pas na rust op stoom. Rai Vloet schoot de Bredanaars kort achter elkaar met twee strakke schoten op een 2-0-voorsprong, waarna Mimoun Mahi de spanning terug bracht in de wedstrijd. De treffer in blessuretijd werd echter afgekeurd wegens buitenspel.



Het begin van de wedstrijd was veelbelovend met een splijtende pass van Mounir El Allouchi na acht seconden op Rai Vloet. Daarna was het lang wachten op het volgende opwindende aanvallende moment.



De eerste helft weerspiegelde in feite de grootste zorgen waarmee zowel NAC als FC Groningen naar de vijfde competitiewedstrijd toegeleefd hebben. Beide teams zouden willen dat ze defensief wat zekerder op het veld staan. ,,Mijn hart bloedt", zei NAC-trainer Stijn Vreven voorafgaand aan de wedstrijd over het bij tijd en wijle zwakke optreden van zijn verdediging. Hij haalde Arno Verschueren terug van het middenveld om de tegenvallende James Horsfield te vervangen als rechtsback.



Niet bepaald op de aanval

FC Groningen gooide meer dan de halve verdediging overhoop na het teleurstellende gelijke spel tegen Excelsior. Het gevolg was dat twee elftallen voor rust niet bepaald vol op de aanval speelden. Het gevaar (kopbal Koch, schot Agyepong; inzet Van Weert) moest aan beide kanten duidelijk vanuit de omschakeling komen.



Na rust kroop FC Groningen met het inbrengen van Bacuna als eerste uit zijn schulp. De noorderlingen leken de wedstrijd in handen te nemen. Net op het moment dat de eerste voorzichtige fluitconcerten in het stadion klonken, sloeg NAC toe. Angelino zette Vloet vrij voor de keeper en de Brabander haalde verwoestend uit. Nog geen twee minuten later was het weer raak. Agyepong liep zich vast op de rand van de zestien, maar de bal rolde voor de voeten van Vloet, die opnieuw niet aarzelde en weer strak uithaalde: 2-0.



Wakkere grensrechter

NAC kon maar even 'genieten' van deze voorsprong. Na de 2-1 van Mahi, waarbij Birighitti niet geheel vrijuit ging, kwam even de angst aan een herhaling van de wedstrijd tegen Sparta om de hoek kijken. Toen werd het nog 2-2. Dit keer liet NAC het zover echter niet komen. Ook al had het in de blessuretijd de hulp van een wakkere grensrechter nodig om een treffer van Mahi af te keuren wegens buitenspel.