LIVE: Namli raakt de lat met keihard schot

Diederik Boer verdedigt vanavond tegen FC Twente voor de 300ste keer het doel van PEC Zwolle. De uit Emmeloord afkomstige Boer keepte in zijn eerste periode in Zwolle, van 2002 tot 2014, in de ere- en eerste divisie 297 duels voor PEC. De routinier vertrok daarop naar Ajax, waar hij de afgelopen drie seizoenen als reservedoelman fungeerde. Boer keerde deze zomer terug. Hij verdrong Mickey van der Hart uit het doel en is tegen Twente net als tegen Roda JC en Sparta de doelverdediger van PEC Zwolle.