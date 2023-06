LIVE Nations League | Oranje gaat tegen Kroatië met Geertruida, Wieffer en Simons voor finaleplek

Het Nederlands elftal krijgt deze week de kans om voor het eerst sinds 1988 (bij de mannen) weer een hoofdprijs in de wacht te slepen. En dat ook nog in eigen land, want de halve finale van de Nations League tegen Kroatië wordt vanavond gespeeld in Rotterdam. Bij winst wacht zondag de finale tegen Italië of Spanje, bij verlies een duel om de derde plaats in Enschede. Volg Nederland - Kroatië (aftrap 20.45 uur) in ons liveblog.