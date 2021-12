LIVE | NEC verdubbelt voorsprong in Deventer, Go Ahead moet in de achtervolging

Verloste Zweed neemt GA Eagles bij de hand op weg naar achtste finale van de KNVB-be­ker

Go Ahead Eagles heeft voor het derde jaar op rij de achtste finales bereikt van de KNVB-beker. Het elftal van trainer Kees van Wonderen had woensdagavond geen kind aan het povere Roda JC en zag spits Isac Lidberg gloriëren met zijn eerste doelpunten in Deventer dienst.

16 december