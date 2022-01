LIVE | Nederland geeft het compleet weg tegen Servië en lijkt uitgeschakeld te gaan worden op EK

Vivianne Miedema sprak al met Paris Saint-Ger­main en FC Barcelona: ‘Wil graag de Champions League winnen’

Vivianne Miedema staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Europese top. De spits van Arsenal heeft een aflopend contract in Engeland en sprak al met onder meer PSG en FC Barcelona. ,,De komende weken moet ik een gevoel krijgen voor de juiste club. De deur voor Arsenal is ook absoluut nog niet dicht.’’

