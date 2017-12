LIVE: Nelom vervangt geblesseerde Haps bij Feyenoord

Feyenoord start om 20.45 uur tegen Vitesse met Miquel Nelom in plaats van de geblesseerde linksback Ridgeciano Haps, die vorige week in het gewonnen uitduel met FC Groningen (0-2) een gebroken sleutelbeen opliep en geopereerd moest worden. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zijn ploeg verder ongewijzigd gelaten. De landskampioen hoopt voor het eerst sinds eind augustus weer eens een competitiezege in De Kuip te kunnen vieren. Na de klinkende zege op Willem II (5-0) volgden twee nederlagen en twee remises voor eigen publiek.



Bij Vitesse staat Milot Rashica aan de start. De Kosovaarse vleugelspits is fit genoeg om te starten, nadat hij afgelopen week het gewonnen thuisduel met ADO Den Haag (2-0) had moeten overslaan vanwege liesklachten. De rentree van Rashica, de man in vorm dit seizoen bij de bekerwinnaar, gaat ten koste Mitchell van Bergen.