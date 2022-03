LIVE | Nelson, Dessers en Sinisterra vormen Feyenoord-voorhoede tegen FK Partizan

Voetbalpod­cast | ‘Veerman kan wel eens de link naar de titel zijn voor PSV’

Wat is er bij Ajax in de hand? Moet Arne Slot zijn basis gaan wijzigen en hoe goed maakt Joey Veerman PSV? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast aan de hand van vier stellingen met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka.

7 maart