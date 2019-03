LIVE | Neres verdubbelt voorsprong Ajax na voorzet Ziyech

Feyenoord kan uit weer niet winnen en verzuimt uit te lopen op AZ

17:00 Feyenoord is er opnieuw niet in geslaagd buiten de eigen Kuip te winnen. Op bezoek bij concurrent voor de derde plaats Vitesse kregen de Rotterdammers vooral in de slotfase enkele grote kansen, maar vooral Robin van Persie had het vizier niet op scherp. Het bleef bij 1-1.