LIVE | Olij stopt penalty Dalmau, spits van FC Utrecht wacht nog steeds op eerste goal

PSV slaat in slotfase toe in Nijmegen en is nieuwe koploper in eredivisie

PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie na speelronde 16. De ploeg van Roger Schmidt won met 1-2 bij NEC en staat nu een punt boven Ajax en Feyenoord, de clubs die volgende week zondag tegenover elkaar staan in de Klassieker. Feyenoord speelde eerder op de zondag met 1-1 gelijk bij FC Groningen en Ajax verloor met 1-2 van AZ.

12 december