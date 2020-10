LIVE | Onthutsend Sparta al na halfuur knock-out na vier goals AZ

bekerloting GA Eagles in KNVB-be­ker tegen NAC Breda; PEC Zwolle treft amateurs van Staphorst of ASWH

3 oktober PEC Zwolle neemt het in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen een amateurploeg. De winnaar van Staphorst of ASWH is daarin de tegenstander. Voor Go Ahead Eagles rolde er een thuisduel uit tegen NAC Breda uit de koker.