LIVE | Onzichtbare Linssen toch de gevierde man bij Vitesse

OP RAPPORT Zwakke reeks bij start voetbal­jaar past in geschiede­nis van GA Eagles

13:33 FC Eindhoven borduurde vrijdagavond in Deventer nog maar even verder aan de toch al imposante serie waaraan de ploeg sinds november bezig is. Onder aanvoering van de sterke captain Branco van den Boomen wonnen de Brabanders ook van Go Ahead Eagles (0-1), de achtste zege in de laatste tien duels. Voor Go Ahead een herhaling van zetten die past in de recente historie.