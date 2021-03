LIVE | Opnieuw raak, AZ al vroeg op rozen tegen FC Twente

AZ weer met vertrouwde tactiek tegen Twente: ‘Maar nederlaag bij Vitesse lag niet aan de opstelling’

12 maart AZ-trainer Pascal Jansen is het oneens met de kritiek die over hem heen kwam na de nederlaag tegen Vitesse vorige week zondag. AZ bestreed de Arnhemmers met een andere tactiek dan normaal. Jansen liet AZ in een 5-3-2 opstelling spelen, waardoor linksbuiten Jesper Karlsson op de bank moest plaatsnemen.