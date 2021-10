LIVE | Oranje Leeuwinnen in afwachting van EK-loting

Nederland hoort vanavond aan welke landen het wordt gekoppeld bij het EK van 2022 in Engeland. De titelverdediger is ingedeeld in pot 1 en ontloop zo in principe de sterkste landen. De loting begint om 18.00 uur en is te volgen in ons liveblog.