LIVE | Oranje Leeuwinnen oefenen op Het Kasteel tegen Polen, Brugts neemt plek Casparij over

Ruud van Nistel­rooij droomt nog altijd van titel en neemt zorgen over Luuk de Jong weg

Het liep tegen Excelsior lang stroef voor PSV, maar dankzij drie treffers in de slotfase liepen de Eindhovenaren toch ver weg bij de Kralingers. Hoewel het dus bepaald niet makkelijk ging, leverde de zege Ruud van Nistelrooij toch ‘een goed gevoel’ op. De PSV-trainer zegt dat het kampioenschap nog altijd het doel is, ondanks een achterstand van vijf en later vandaag misschien weer acht punten.