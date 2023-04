LIVE | Oranje Leeuwinnen poetst achterstand tegen Polen weg via Lieke Martens

Na de verloren vriendschappelijke interland van vrijdag tegen Duitsland (0-1) spelen de Oranje Leeuwinnen vanavond het voorlaatste oefenduel voor het WK. Op Het Kasteel is Polen de tegenstander. Na vanavond speelt Nederland op 2 juli nog een uitzwaaiwedstrijd tegen België in Kerkrade. Het WK begint voor de Leeuwinnen op 23 juli in Dunedin (Nieuw-Zeeland) tegen Portugal. Volg het duel hieronder.