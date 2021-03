LIVE | Oranje met flink gewijzigde basiself in WK-kwalificatieduel met Letland

Het Nederlands elftal heeft vanavond iets recht te zetten. Na de blamage tegen Turkije (4-2) krijgt de ploeg van bondscoach Frank de Boer in Amsterdam nu te maken met Letland. De aftrap is om 18.00 uur, en vanaf 16.30 uur blikken vooruit op het tweede duel van Oranje in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.