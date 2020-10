LIVE | Oranje met Promes, De Jong en Malen in voorhoede, geen Dzeko bij Bosnië

Nations LeagueHet Nederlands elftal speelt vanavond de derde wedstrijd in groep 1 van de A-divisie in de Nations League. Na een overwinning op Polen (1-0) en de nederlaag tegen Italië (0-1), is Bosnië en Herzegovina de derde opponent. De aftrap in Zenica is om 18.00 uur. Voor de nieuwe bondscoach Frank de Boer is het zijn tweede wedstrijd. De oud-international debuteerde woensdag met een nederlaag in een oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1). Nederland speelde toen niet in de sterkste formatie. Volg vanaf 16.30 uur alles in ons liveblog!