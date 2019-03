LIVE | Oranje met tien man verder wegens blessure Tete

Stiften keert met Dennis Hulshoff terug naar zijn jeugd: ‘KNVB-be­ker met Twente was mooi, net als de wisselbe­ker van Go Ahead’

16:00 Hij stuurde Ronald Waterreus de verkeerde hoek in en stond even later met de KNVB-beker onder de arm te juichen voor het uitzinnige Twentse vak. Dennis Hulshoff denkt met een brede lach terug aan 2001, het jaar van zijn ultieme hoogtepunt als voetballer. Alhoewel… ,,Dat ik door de supporters van Go Ahead werd uitgeroepen tot beste speler was misschien nog wel mooier. Die wisselbeker van Go Ahead heb ik nooit meer terug gegeven’’, bekent de 49-jarige Hulshoff in Stiften, de videorubriek van De Stentor.