LIVE: Oranje verdedigt al tikkend de voorsprong

Davy Pröpper slaat de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Schotland over. De middenvelder van de Engelse club Brighton & Hove Albion heeft wat last van zijn bovenbeen, het gevolg van de zware inspanningen in de Premier League. Pröpper staakte daardoor zowel dinsdag in Katwijk als woensdag in Aberdeen voortijdig de training.



Bondscoach Dick Advocaat houdt Pröpper vanavond tegen de Schotten aan de kant. ,,Ik spaar hem eventueel voor volgende week'', zei de Hagenaar over de afsluitende oefeninterland van dit jaar, dinsdag in Boekarest tegen Roemenië.



Advocaat vertelde ook dat Kevin Strootman tegen Schotland als aanvoerder fungeert. De middenvelder schuift door in de rangorde nu Arjen Robben is gestopt en Wesley Sneijder op de bank zal zitten. Strootman vormt het middenveld met Georginio Wijnaldum en Daley Blind.



De defensie bestaat naar verwachting uit Timothy Fosu-Mensah, Virgil van Dijk, Karim Rekik en Nathan Aké. Fosu-Mensah werd pas dinsdag opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Kenny Tete, maar op basis van de training lijkt hij rechts achterin de voorkeur te krijgen boven Joël Veltman.



Bij afwezigheid van de geblesseerde spitsen Vincent Janssen, Bas Dost en Jürgen Locadia staat Ryan Babel vermoedelijk in de punt van de aanval, met Quincy Promes en Memphis Depay op de vleugels. De wedstrijd begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.