LIVE | Oud-Bosschenaar Bouyaghlafen zet Almere op voorsprong in De Vliert

14 oktober Go Ahead Eagles heeft een even zwaarbevochten als verdiend punt overgehouden aan de oostelijke derby tegen De Graafschap. De passievolle ploeg van trainer Kees van Wonderen knokte zich na een lastige start vanuit gedegen organisatie terug in de wedstrijd en toonde zich in grote delen gelijkwaardig aan titelfavoriet De Graafschap (0-0).