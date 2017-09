LIVE: PEC krabbelt op na werelddoelpunt Huntelaar

Feyenoord swingt maar één helft en heeft kopzorgen om Jorgensen

20:35 Koploper Feyenoord heeft in Almelo de weer drie punten gepakt. Nadat in de eerste helft een medogenloze afstraffing voor Heracles in de lucht hing, werd het in de slotfase nog billenknijpen voor de Rotterdammers. De wedstrijd eindigde in 2-4.