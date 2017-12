LIVE: Misser Boer levert Rienstra meteen grote kans op

PSV moet zich op eigen veld herpakken tegen ADO

8:01 PSV ontvangt met ADO Den Haag een ploeg die twee keer op rij wist te winnen in de eredivisie. Winnen lukte de Eindhovenaren de laatste twee wedstrijden in de eredivisie juist niet, waardoor het gat met de achtervolgers plots verkleind is. De wedstrijd vangt aan om 19.45.