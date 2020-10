LIVE | PEC speelt drie dagen na remise in Waalwijk tegen Willem II

Eerst technisch directeur, nu assistent: de carrière van Henry van der Vegt schiet alle kanten op

10:00 Henry van der Vegt, de huidige assistent van PEC-trainer John Stegeman en in de jaren 90 speler van FC Zwolle, treft zaterdag Willem II, de club waar hij ook speelde en later technisch directeur was. Over hoe een carrière alle kanten kan opgaan.