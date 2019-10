LIVE | Penterman redt de eer namens Excelsior '31 tegen FC Utrecht

VOORBESCHOUWING PEC Zwolle heeft Saymak terug en ontvangt Ajax mogelijk met Thomas Lam in basis: ‘Hij bepaalt zelf of hij klaar is’

18:33 John Stegeman is, ondanks de dikke nederlaag tegen Heracles (4-0) vorige week, niet van plan om voor de zware dobber tegen Ajax zijn elftal om te gooien. Wie mogelijk wel voor het eerst aan de aftrap verschijnt bij PEC Zwolle in de eredivisie, is Thomas Lam.