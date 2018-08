LIVE | Pereiro neemt PSV in de eerste helft bij de hand, ruststand 1-0

Pereiro scoort voor de 3de keer op rij in de openingswedstrijd van PSV in een Eredivisie-seizoen: FC Utrecht - PSV 1-2 in 2016/2017; PSV - AZ 3-2 in 2017/2018; PSV - FC Utrecht ?-? in 2018/2019.



De laatste PSV-speler die in 3 opeenvolgende Eredivsie-openingswedstrijden scoorde, was Philip Cocu: 1995/1996-1996/1997-1997/1998.