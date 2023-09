LIVE persconferentie | Koeman kiest Flekken als eerste doelman: ‘Hij heeft het verdiend’

Xavi Simons maakt furore in Duitsland: ‘Ik wilde geen héél grote stap na PSV, RB Leipzig past perfect’

Xavi Simons had weinig tijd nodig om smaakmaker van de eredivisie te worden. Nu kent hij ook een vliegende start in de Bundesliga. En de volgende doelen zijn al gesteld: ,,Ik krijg kippenvel als ik aan de Champions League denk en ik wil het laten zien in Oranje.’’ Het lijkt soms of druk niet bestaat voor een jongen van net 20 jaar.