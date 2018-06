LIVE: Persconferentie Ronald Koeman en Marten de Roon

Sneijder geëerd met Utrechtse sportpen­ning

2 juni Wesley Sneijder is in Utrecht onderscheiden met de Sportpenning voor zijn bijzondere inzet voor de Utrechtse sportwereld. De in Utrecht geboren topvoetballer wordt geroemd om de maatschappelijke impact van zijn persoonlijke en zakelijke projecten. Burgemeester Jan van Zanen reikte de speciale penning zaterdagavond uit aan de 33-jarige Sneijder.