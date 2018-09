LIVE | Peterson schiet Heracles op voorsprong

Van 't Schip blij met zwaarbe­voch­ten maar 'superbe­lang­rij­ke' eerste zege

15:46 John van 't Schip erkende dat de eerste driepunter van PEC Zwolle, op bezoek bij Groningen (0-1), met matig voetbal en kunst- en vliegwerk in het slot gepaard ging. ,,Maar vorige week tegen PSV hebben we laten zien goed te kunnen voetballen en vandaag hebben we karakter getoond en keihard gevochten voor de zege."