LIVE | Philipp Max helpt PSV aan vroege voorsprong tegen Fortuna Sittard

Na Van Kooten schoot geen spits veelvuldig met scherp voor GA Eagles in de eredivisie: ‘Vissen naar topschut­ter in zelfde vijver’

De strijd om de topscorerstitel bij Go Ahead Eagles is een gevecht in de coulissen van het hoofdpodium. De Deventer club slaagt er in de eredivisie al decennialang niet lang in een scherpschutter te vinden. Zo’n doelpuntenmachine van dubbele cijfers. Een spits die de club bij de hand neemt en langs vervelende klippen loodst. En zo een is de komende maanden hard nodig in het degradatiemoeras.

19 maart