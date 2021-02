LIVE | Piet Velthuizen moet er bij debuut al snel vanaf, Groningen leidt

samenvatting Willem II leeft weer dankzij lamlendig Sparta

14:51 Willem II heeft zichzelf zondag een uitstekende dienst bewezen in de strijd om handhaving in de eredivisie. De ploeg van Zeljko Petrovic troefde een tandeloos Sparta met 0-2 af in Rotterdam. Gevolg: de clubs kruipen steeds meer naar elkaar toe op de ranglijst.