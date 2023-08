LIVE play-offs Europa League | Ajax met Wijndal, Taylor en Berghuis tegen Loedogorets

Ajax en de Bulgaarse landskampioen Loedogorets staan vanavond voor het eerst oog in oog in Europa. Inzet over twee wedstrijden is een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Zetten de Amsterdammers in Razgrad de eerste stap? Vanaf 20.00 uur mis je hier geen moment!