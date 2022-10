LIVE Premier League | Manchester United heeft zege nodig om aansluiting met top te houden

Voetbalpod­cast | ‘Twijfel of we nog wel kunnen verdedigen in de eredivisie’

Twee overwinningen en een gelijkspel. Het is het resultaat van de Nederlandse clubs in Europa gisteravond. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Johan Inan PSV, Feyenoord en AZ door. Ook kijken ze naar het eredivisieweekend. Is FC Volendam de ideale tegenstander voor Ajax dit weekend?

