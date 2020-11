LIVE | Promes doet nog een duit in het zakje: probleemloze avond voor Ajax in Emmen

AZ-aanvoerder Koop­meiners: ‘We hadden moeten winnen’

27 november Teun Koopmeiners wist niet meteen wat hij moest zeggen over het gelijkspel van AZ tegen Real Sociedad (0-0), de verrassende koploper van La Liga. ,,Aan de ene kant geeft het een goed gevoel dat we nu wel mee konden”, zei de aanvoerder. ,,Maar ik denk dat we ook gewoon hadden moeten winnen. Dat neem ik ook mezelf kwalijk.”