LIVE Promotie / degradatie | NAC - MVV hervat na korte staking vanwege verdwaald vreugdebier

Dromen van Kecskeméti TE en FK Aktobe: dit is voor GA Eagles de route naar Europa

Go Ahead Eagles naar de Conference League, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Op de slotdag van de competitie wordt de strijd om het laatste ticket voor de play-offs, dat naar de nummer acht in de eindstand gaat, beslist. Dit is wat er voor de ploeg uit Deventer moet gebeuren om Europa in te gaan.