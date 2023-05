LIVE Promotie/ degradatie | Wat staat MVV te wachten op ‘Avondje NAC’?

'Anonieme' Bas Kuipers naar middenstip om contract bij GA Eagles te verlengen: 'Zit optie bij’

Ineens staat er zondag na de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen FC Volendam een tafel op de middenstip. Het zorgt voor vragende blikken, geroezemoes hier en daar. Wat blijkt: Bas Kuipers neemt ‘onherkenbaar’ plaats, om zijn contract met een jaar te verlengen. Of is het toch voor twee jaar?