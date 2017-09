LIVE: Pröpper helpt Nederland aan derde doelpunt

Oud-in­ter­na­ti­o­nal Piet Ouderland overleden

Oud-international Piet Ouderland is zondag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ouderland, die tussen 1955 en 1964 voor Ajax 263 wedstrijden speelde, kwam zeven keer uit voor Oranje. Later speelde hij nog voor FC Zaanstreek en was hij actief al trainer.