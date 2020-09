LIVE | PSV begint met Ihattaren op de bank in Slovenië, basisplaats voor Maxi Romero

VIDEO Spits Sam Hendriks keert terug bij GA Eagles: contract voor een jaar

22 september Een mislukt avontuur in België en een slepende kruisbandblessure maakten de laatste jaren tot een sportieve teleurstelling voor Sam Hendriks. Als het aan de 25-jarige topschutter ligt gaat hij dit seizoen bij Go Ahead Eagles laten zien dat hij doelpunten maken nog niet is verleerd.